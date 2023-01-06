الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط بيع 25 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر فى المنوفية

أسمدة
أسمدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

 وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (25 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

إدارات وأقسام شرطة التموين أجهزة وزارة الداخلية الإعلان عن أسعارها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المسئول عن مخزن المدير المسئول عن مخزن

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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