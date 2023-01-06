الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 مصابين فى حادثين منفصلين بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 4 أشخاص في حادثيّ سير منفصلين بمحافظة المنيا، حيث وقع الحادث الأول بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة إثر انقلاب سيارة نقل، وأسفرت عن إصابة مندوب مبيعات وسائق.

بينما وقع الحادث الثاني بالطريق الزراعي السريع أمام مركز مطاي شمال المحافظة بعد إنقلاب دراجة نارية وتم نقل المصابين في الحادثين للمستشفى؛ لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، بالقرب من قرية البرشا، أمام مركز ملوي، مما أسفر عن إصابة كل من رزق أنور رزق 31 عامًا، مندوب مبيعات، كيرلس بشري ملاك 26 عاما، سائق يقيمان بمركز ملوي، وتم نقلهما للمستشفى؛ لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، بانقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية الكوادي، مما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد سلطان عبد العظيم 33 عامًا، علي أحمد طارق 30 عامًا، بكدمات واشتباه ارتجاج وتم نقلهما للمستشفى المركزي؛ لتلقي العلاج.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادثين، وتم التحفظ على الدراجة النارية والسيارة النقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة 4 أشخاص حادثي سير منفصلين بالمنيا إنقلاب سيارة نقل بالصحراوي الشرقي بملوي إنقلاب دراجة بخارية بمركز مطاي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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