الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تشير إلى ضربات روسية فى كراماتورسك رغم وقف إطلاق النار

الرئاسة الأوكرانية
الرئاسة الأوكرانية

أعلن نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، كيريلو تيموشنكو، أن الجيش الروسي قصف الجمعة مرّتين مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا، بعد بدء سريان وقف إطلاق نار أعلنته موسكو.

وكتب تيموشنكو على تليجرام أن "المحتّلين ضربوا المدينة بصواريخ مرّتين.. وأُصيب مبنى سكني خاص.. وبحسب المعلومات الأولية، ليس هناك ضحايا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر أمس الخميس، تعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العمليات العسكرية الخاصة من منتصف اليوم الجمعة وحتى نهاية يوم غد السبت 7 يناير.

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رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية الجيش الروسي مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا موسكو

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