مستفيد من مشروع التحول الرقمي في قرى «حياة كريمة»: سهل الحصول على الخدمات

قال "إسلام محمد سيف"، أحد أهالي قرية توشكي التابعة لمحافظة أسوان، لـ" الدستور"، إن في الماضي كانت الأهالي تعاني من نقص في كافة الخدمات داخل القرية، وكان ذلك يسبب لهم في الكثير من الأزمات بسبب الجهد المبذول في الطرق الطويلة التي يسلكونها لإتمام الأوراق الرسمية، إلى جانب الأموال التي تنفق أثناء الطريق.

وذكر أن القرية في الماضي كانت خالية أيضًا من الخدمات الصحية والاجتماعية التي يعتمد عليها أي مواطن مصري بشكل أساسي في حياته اليومية، ونتج عن ذلك الكثير من المتاعب وانتشار الخوف والتوتر بين سكان القرية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت وأزالت كل أضرار الماضي بعدما طورت الخدمات الصحية والاجتماعية داخل القرية وقدمت الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم واصبحوا ينعمون بكافة الخدمات بجانب منازلهم بدلاً أن يذهبون لمسافات طويلة لاتمام ما يريدون.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى الارتقاء بمستوى المعيشي والإجتماعي للسكان داخل القرية، لذلك تقوم بتجهيز مركز كامل للتحويل الرقمي داخل قرى أسوان وذلك سيوفر الكثير والكثير على الأهالي داخل القرية مما يجعلهم ينفذون ما يريدونه بالهاتف بدلاً من الإنتقال، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع سكان القرية بعدما عانوا لسنوات طويلة من قلة الخدمات المقدمة إليهم داخل القرية.

وأوضح أن المحافظة وفرت أرقام للتواصل بينهم وبين المواطنين لتوصيل الشكاوي وحلها في وقت قياسي، وذلك لإزالة كافة المشاكل التي يعاني منها المواطنين والارتقاء بهم إلى أعلي مستويات المعيشية، يختتم حديثه شاكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير للأهالي لينعموا بحياة كريمة يستحقونها.

كما وجه الشكر لكل القائمين على المبادرة الرئاسية من الجهد المبذول لتقديم أفضل الخدمات لسكان الريف والارتقاء بهم في وقت قياسي.



وكانت قد نظمت مبادرة «حياة كريمة » جلسات وندوات توعوية للارتقاء بمستوى الثقافي والتربوي لسكان القرى النائية، كما تقوم المبادرة بالتطوير الإلكتروني داخل بعض قرى الجمهورية، وذلك من خلال فتح مراكز للتحويل الرقمي، حيث زار في الأيام الماضية وزير التنمية المحلية محافظة أسوان وقام بافتتاح مركز خدمات مصر، ويهدف في إنشاء مجمعات حكومية نموذجية متكاملة تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.