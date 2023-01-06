الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أمن معلومات يكشف حقيقة تسريب البريد الإلكترونى لـ235 مليون حساب على تويتر

تويتر
تويتر

كشف المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، كواليس تسريب البريد الإلكتروني لـ235 مليون حساب على موقع الترندات العالمي «تويتر».

وقال «السخاوي» إنه تم تسريب 400 مليون حساب على تويتر بشكل مفاجئ في ديسمبر 2021، إذ تم الوصول إلى معلومات عامة عن أصحاب تلك الحسابات، مثل رقم الهوية والعنوان، إلى جانب الوصول لأرقام الهواتف المحمولة والإيميلات.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أن أرقام الهواتف والبريد هما وسيلة الدخول لأي موقع تواصل اجتماعي، لذلك تكمن الخطورة في وصول المنتحل لرقم الهاتف والبريد الإلكتروني، إذ إنهما يمكنان المنتحل من إرسال رسائل انتحالية وغيرهما.

وأشار إلى أن هناك بعض التقنيات تستطيع تخمين كلمات سر خاصة بالحسابات عن طريق عمل بعض التوافيق والتبادل بالاعتماد على قاموس لكلمات السر المتوقعة، موضحاً أن تسريب أرقام الهواتف يمثل تعديا صارخا على كل ما يتعلق بالخصوصية، كونه يمكن المنتخل من إرسال رسائل غير مرغوب فيها عبر الواتس آب أو اتصال بعض الأشخاص المجهولين عن طريق الهاتف.

وأكد خبير أمن المعلومات أنه من الممكن ربط الإيميل المسروق بمنصات أخرى كحساب البنوك أو مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهما من المعلومات الشخصية، متابعاً أن هناك وسائل تحقق تعتمد على تقنية تعرف بـspoofing، التي تمكن أي شخص من إجراء الاتصال ولكن برقم شخص آخر، وبالتالي تكمن خطورة تلك التقنية في أنها تعطي إمكانية لأشخاص بتزوير رقم بنك وإجراء اتصالات للمواطنين حتى يقعوا ضحية للاحتيال.

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وائل لطفي

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