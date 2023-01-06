وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه روسيا يدخل حيز التنفيذ

دخل وقف إطلاق النار الذى أعلنت عنه روسيا في مناطق العملية العسكرية الخاصة حيز التنفيذ، ظهر اليوم الجمعة، وسيستمر حتى غد السبت.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، قرارا يقضى بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

كما دعا "بوتين" الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق نار والسماح للمواطنين الأرثوذكس بحضور قداس عشية عيد الميلاد والعيد.

وقال "بوتين"، حسب بيان للكرملين، إنّه "استجابة لدعوة قداسة البطريرك كيريل، أوجّه إلى وزير الدفاع الروسي ببدء تطبيق وقف لإطلاق النار على كل خط التماس بين الطرفين في أوكرانيا اعتبارًا من الساعة 12,00 في السادس من هذه السنة حتى الساعة 24,00 في السابع من يناير".

ودعا بوتين القوات الأوكرانية إلى التقيّد بهذه الهدنة كي تتيح لأتباع الطائفة الأرثوذكسية، كبرى الديانات في كل من أوكرانيا وروسيا على السواء، "حضور قداسات ليلة الميلاد ويوم ولادة المسيح".