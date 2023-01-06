غدًا عرض «روليت».. الحكاية الثانية من «في كل أسبوع حكاية»

تبدأ شبكة قنوات سي بي سي، غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء عرض الحلقة الأولى من حكاية روليت ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" بعد نجاح الحكاية الأولى باسم "تاكسي".

الحكاية الجديدة من بطولة النجمة نجلاء بدر، ونضال الشافعي، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج معتز حسام وتم الترويج لهم خلال الفترة الماضية.

- مسلسل في كل أسبوع حكاية

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجهها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعي أسري.

المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية، مما يجعل المشاهد مرتبطًا بالعمل طوال الوقت فيما يشبه حكايات ألف ليلة وليلة، أيضًا المسلسل للا يخلو من الجانبين الكوميدي والرومانسي ويحقق الكثير من التنوع الذى يضمن ارتباط معظم أفراد الأسرة به.

الحكاية الأولى حكاية "تاكسي" يشارك في بطولتها كل من المطرب دياب، والنجمة أيتن عامر، ومحمد على رزق، صبرى عبدالمنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج شركة سيلميديا مها سليم.