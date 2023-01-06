الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدينة سيوة بمطروح تستقبل قوافل مبادرة «كلنا واحد»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل أحمد علي باغي سكرتير مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، قوافل مبادرة كلنا واحد وعددها 2 سيارة محملة  بأنواع مختلفة من اللحوم، والتي تُنظمها وتشرف عليها مديرية التموين،  تحت رعاية عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية وذلك بحضور  محمد سليمان ابراهيم  إدارة التموين بسيوة. 

وأكد سكرتير مدينة سيوة  على التعاون الكامل مع مختلف الإدارات  والجهات المعنية، في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية  لرعاية المواطنين والأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، مشيرا إلى  إنه يتم توزيع السيارات في مناطق متفرقة حتى يستفيد منها أكثر عدد من  المواطنين من المركز  والقرى التابعة  على أن يكون البيع يومي الخميس والجمعة  وسط سوق الجمعة ( امام مدرسه الصفا )، وباقي الايام  يكون المقر الأول  خلف المسجد الكبير والمقر الثاني بشارع انور السادات أمام شركة المياه . 

وتابع "باغي"  أنه ستمثل هذه المشروعات نوعًا من الدعم المقدم  لمجابهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القافلة شهدت  إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على الاستفادة التي وفرتها الدولة المصرية للأسر والمواطنين، من قاطني المنطقة  ورعاية محدود الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

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برعاية الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة كلنا واحد مركز ومدينه سيوة مدينة سيوة مطروح

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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