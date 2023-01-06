تقرير هندي: مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في إفريقيا

قال تقرير هندي، أن مصر ستكون أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن سنويًا.

وأوضح موقع "سولار كوارتر" الهندي المعني بأخبار الطاقة المتجددة، أن مصر ستنتج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035، وذلك وفقًا لدراسة قام بها الاتحاد الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وأشار الموقع إلى دراسة جديدة تجمع بين تحليل فرص الاستثمار التي تركز على عدة محاور وهي (موريتانيا المغرب وجنوب إفريقيا ومصر) مع خارطة طريق للحلول التقنية والاقتصادية والبيئية والمالية لإطلاق العنان للتنمية التجارية، لافتا إلى أنه يمكن يساعد تسخير الطاقة الشمسية في إفريقيا لإنتاج 50 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035 في تأمين إمدادات الطاقة العالمية ، وخلق فرص العمل ، وإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة ، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية ، وتحويل الوصول إلى المياه النظيفة والطاقة المستدامة.

- تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية وفرت أرخص أنواع الكهرباء

وتابع الموقع الهندي المعني بأخبار الطاقة المتجددة، لقد وفرت لنا تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية أرخص أنواع الكهرباء، وسيكلف أقل من 2 يورو للكيلوجرام في العديد من البلدان الأفريقية بحلول عام 2030 ، وهو أقل بكثير من افتراض الكتلة الحالي البالغ 5 يورو وتناقض صارخ مع 60-70 دولارًا المدفوعة لبرميل النفط.

وأضاف بفضل هذه الكهرباء منخفضة التكلفة وتقليل تكاليف المحلل الكهربائي ، فإن الخطوة التالية هي توفير الوصول إلى وقود نظيف ، أرخص من جميع أنواع الوقود الأحفوري الحالية، وسيمكننا من إزالة الكربون من قطاع الطاقة ومعظم القطاعات التي يصعب تخفيفها - الأسمدة وتصنيع الصلب والمصافي ".

من جهته قال الدكتور أجاي ماثور ، المدير العام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، مع تطور أزمات الطاقة والمناخ العالمية ، أصبح الهيدروجين الأخضر التنافسي على نطاق واسع جاهزًا لتوفير أمن الطاقة ، والقدرة على تحمل التكاليف ، وإزالة الكربون.

وتعمل محاور الهيدروجين المتكاملة التي تجمع بين الجهات الفاعلة في المنبع والوسط، والمنبع على أساس عقود الشراء طويلة الأجل على بناء نماذج أعمال قوية.