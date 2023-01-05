الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هشام عباس: كنت أعمل بهندسة الصوت ولم أفكر فى الغناء

هشام عباس
هشام عباس

قال المطرب هشام عباس، إن دخول مجال الفن كان بعيدا كل البعد عن تفكيره وخياله في بداية حياته العملية، حيث كان يسعى إلى تحقيق رغبة والده في النجاح بمجال الهندسة.

هندسة الصوت 

وأكد المطرب هشام عباس، خلال لقائه ببرنامج "أنغام" مع الفنانة الكبيرة أنغام، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه كان يعمل بهندسة الصوت في بداية حياته ثم اتجه إلى الغناء بالصدفة البحتة، قائلاً: "بعدها روحت أشتغل في هندسة الصوت وفجأة بقيت بغني وبدأت أغني في فرقة وإعلان وكدة بس كنت لسه مصر اني هشتغل في هندسة الصوت".

النشأة على صوت عبد الوهاب 

وأضاف في حديثه، أنه كان يقوم بسماع أغاني الراحل محمد عبد الوهاب من أجل الاستفادة بخبرته الكبيرة في الغناء، ثم حرص على تسجيل الأغنية التي كان يريد طرحها في الأسواق أكثر من مرة حتى يصل إلى النتيجة المرغوبة.

هشام عباس “أنغام” برنامج انغام الهندسة الصوتية دي ام سي

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