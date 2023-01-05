الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة دولية: أمريكا بحاجة إلى كوبا فى ظل الأزمات العالمية

بايدن
بايدن

قالت إيزابيل فرنجية، خبيرة في الشأن الدولي، إن كوبا دولة استراتيجية في أمريكا الجنوبية، وصديقة للاتجاه اليساري بالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتجاه اليساري السياسي

وأكدت إيزابيل فرنجيه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوبا لديها تعمق في السياسة اليسارية بصورة كبيرة، كما أن لديها علاقات مميزة مع جميع دول أمريكا الجنوبية بل تعد الدولة المسيطرة في المنطقة. 

العلاقات الأمريكية الكوبية

وأضافت في حديثها، أن مايحدث في أمريكا اللاتينية عمل تكتيكي للتخفيض من حدة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية. 

وأشارت إلى أن أمريكا الآن تعاني من أزمات اقتصادية حادة، ولهذا هي الآن بحاجة إلى إعادة علاقاتها القوية مع أمريكا اللاتينية.

ايزابيل فرنجيه العلاقات الأمريكية الكوبية القاهرة الإخبارية الاتجاه اليساري الأمريكيي أخبار الحرب الروسية الأوكرانية

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هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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