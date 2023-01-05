خبيرة دولية: أمريكا بحاجة إلى كوبا فى ظل الأزمات العالمية

قالت إيزابيل فرنجية، خبيرة في الشأن الدولي، إن كوبا دولة استراتيجية في أمريكا الجنوبية، وصديقة للاتجاه اليساري بالولايات المتحدة الأمريكية.

الاتجاه اليساري السياسي

وأكدت إيزابيل فرنجيه، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن كوبا لديها تعمق في السياسة اليسارية بصورة كبيرة، كما أن لديها علاقات مميزة مع جميع دول أمريكا الجنوبية بل تعد الدولة المسيطرة في المنطقة.

العلاقات الأمريكية الكوبية

وأضافت في حديثها، أن مايحدث في أمريكا اللاتينية عمل تكتيكي للتخفيض من حدة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن أمريكا الآن تعاني من أزمات اقتصادية حادة، ولهذا هي الآن بحاجة إلى إعادة علاقاتها القوية مع أمريكا اللاتينية.