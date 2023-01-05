الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثورعلى جثة إفريقية داخل فيلا بالتجمع الخامس

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة خادمة إفريقية الجنسية متوفاة داخل فيلا بالتجمع الخامس.

البداية كانت بورود بلاغ  لضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من غرفة النجدة بالعثور علي جثة خادمة متوفاة داخل فيلا بالتجمع الخامس. 

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة خادمة تدعي "سوليه.ا"، إفريقية الجنسية، ولا توجد بها أى إصابات ظاهرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية القاهرة خادمة جثة افريقية الجنسية فيلا

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