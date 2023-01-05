محلل سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا من أكثر دول العالم احتراماً للأديان

قال الكاتب والمحلل السياسي سمير أيوب، إن الهدنة التي أعلنت عنها القوات الروسية اليوم والتي مدتها يوم واحد فقط بمناسبة الأعياد الدينية من المحتمل أن تكون بداية جيدة من أجل عودة الأمن والسلام مرة أخرى بالأراضي الأوكرانية.

احترام روسيا الديانات

وأكد الكاتب والمحلل السياسي سمير أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا من أكثر دول العالم التي تحترم الأديان والمقدسات الدينية المختلفة، ولهذا نوايا روسيا من هذه الهدنة نوايا صادقة وليست خداع حرب.

التفاوض الروسي الأوكراني

وأضاف في حديثه، أن الشعب الأوكراني يحلم ببدء المفاوضات لوقف هذا النزيف الذي أخذ الكثير والكثير من الأرواح، مشيراً إلى أنه على الجميع أن يعلم أن روسيا لن تتراجع عن أهدافها، ولهذا يجب التفكير بجدية في الجلوس على دائرة المفاوضات حتى لا يتعرض العالم لخسائر أكبر من ذلك بكثير.