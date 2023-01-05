الخميس 05 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة: الصعيد لم يعد مهملاً وأصبح على قمة أولويات الجمهورية الجديدة

زيارة الرئيس للصعيد
زيارة الرئيس للصعيد

أشادت الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأسوان، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمحافظة سوهاج اليوم، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، مؤكدة أن الرئيس السيسي يسابق الزمن كى ترى مثل هذه المشروعات القومية النور، فما نشهده من إنجازات شاهد عيان على ذلك، ومن ينكر ذلك فهو جاحد.

وقالت نيفين، في تصريحات اليوم، إن محافظات الصعيد شهدت منذ تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية تنموية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش، لافتة الي أن هذه المشروعات الكبري تضاف إلى سلسلة المشروعات الأخرى القومية، مثل مشروع استصلاح واستزراع المليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومي المثلث الذهبي، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، والمشروع القومي للإسكان في المدن الجديدة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن إنجازات المشروعات القومية الكبري ورؤية الرئيس  السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، كان لها الفضل في صمود الدولة المصرية أمام جائحة كورونا ومراحلها المختلفة، فضلاً عن تقلبات الاقتصاد العالمي التي صاحبتها الأزمة الكبري، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة.

وأوضحت نائبة حماة الوطن بأسوان أن العمل والجهود التي تمت خلال السنوات الثماني الماضية بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس السيسي، كان الهدف منها تحسين جودة حياة المواطن المصري، لافتة إلي أنه في عام 2014 كان هناك العديد من المشكلات والتحديات وتدني الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن على مدار عقود، فكان لابد من توفير رعاية صحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجهت القيادة السياسية بإدخال الأقصر وأسوان ضمن المرحلة الأولى في المنظومة.

وتابعت أن القيادة السياسية حرصت على رفع مستوى معيشة المصريين، من خلال السكن اللائق وتوفير المرافق الرئيسية كالمياه والكهرباء والطاقة والنقل والمواصلات والصحة والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة للشباب، مؤكدة أن صعيد مصر كان له النصيب الأكبر من مبادرة حياة كريمة،

وتابعت عضو النواب: "لا شك أن حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية والذي تم إنجازه خلال السنوات الثماني الماضية  كانت بمثابة إعجاز وإنجاز غير مسبوق في تاريخ التنمية في مصر، حيث استطاعت القيادة الحكيمة والرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام، وفي محافظات الصعيد بوجه خاص.

افتتاح الرئيس للمشروعات القومية الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروعات الخدمية والتنموية المشروعات القومية الكبرى المليون ونصف المليون فدان النائبة نيفين حمدي بمحافظة سوهاج حزب حماة الوطن بأسوان عضو لجنة الشؤون الإفريقية

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وائل لطفي

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