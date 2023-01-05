الخميس 05 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس أزهر السويس يتابع سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية

رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس

أجرى الدكتور "مؤمن الهواري"، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات النقل للمرحلة الثانوية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية، وانتظام العمل باللجان، وعدم وجود أي معوقات.

حيث تابع فضيلته لجان معهد فتيات الشلوفة الإعدادي الثانوي، ومعهد بنين الشلوفة الإعدادي الثانوي، بحضور  لمياء نظيم عميدة معهد الفتيات، فوزي محمد شيخ معهد البنين،  محمد السيد، إبراهيم هدار موجهي الإدارة التعليمية.

وتابع الهواري أعمال الكنترول ، ثم لجان الامتحان حيث اطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، وعدم وجود أي شكوى منه، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان، ووجود الزائرة الصحية بالمعهد أثناء أداء الطلاب للإمتحان.

 وزار فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري"، مركز التصحيح بمعهد فتيات الشلوفة ، وأكد مجددًا على مراعاة الدقة في التصحيح واعطاء الطالب حقه دون زيادة أو نقصان.

و شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، والتطهير والتعقيم للمعاهد بشكل دائم حفاظاً على سلامة الجميع من الطلاب والعاملين، وضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان.

وتستمر متابعة السادة مديري المراحل وموجهي العموم لجميع لجان الامتحان بالمعاهد، وكذلك متابعة مراكز التصحيح للمواد الدراسية المختلفة وفقًا للخطة الموضوعة بالإدارة التعليمية تحت إشراف فضيلة الدكتور "مؤمن الهواري".

رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
رئيس أزهر السويس
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السويس الأزهر امتحانات النقل المعاهد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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