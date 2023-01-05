توقف 9 محطات مياه شرب ببني سويف بسبب أعمال السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، توقف محطات رياض باشا المطورة بمركز بني سويف، ناصر المطورة و بني عدي المطورة والشناوية بمركز ناصر، ببا القديمة والبرانقة بمركز ببا، الفشن القديمة وقرية 3 بمركز الفشن، قلة المطورة بمركز أهناسيا" وذلك بسبب السدة الشتوية إبتداءاً من اليوم الخميس وحتى انتهاء فترة السدة، مما يؤدي توقف المحطات إلي ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر، مركز و مدينة ببا، مدينة الفشن، قرية 3 بالفشن، المسيد، نزلة المشارقة، قلة.

وأكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجود التغذية البديلة خلال تلك الفترة، وتدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو رقم واتس آب 01272021558 على مدار 24 ساعة.

وفي سياق مصل؛ اجتمعت المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالقائمين على تشغيل محطة معالجة صرف صحي تزمنت 59 ألف م٣/يوم مركز بني سويف والتي تم تطويرها إلي معالجة ثلاثية وذلك لمتابعة سير العمل، والوقوف على أعمال الصيانة الخاصة بالمحطة، بحضور مدير عام فرع الشركة ببني سويف وقطاع التشغيل والصيانة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية و التطهير المستمر والتشغيل الأمثل للمحطات والإهتمام بنظافتها، وكذلك جودة العمل وحسن استغلال الموارد مما سيؤدي إلى تطوير الأداء العام المطلوب من العاملين وفقاً لمعاير قياسية و الأرتقاء بسرعة الأداء الخدمي .

ونوهت المهندسة دينا، أن محطة معالجة تزمنت تم تطويرها و تحويلها من معالجة ثنائية إلى معالجة ثلاثية، حيث تنتج مياه صرف معالجة مطابقة للمواصفات القياسية سوف يتم إعادة استخدامها مرة أخرى في الزراعة، وأن معالجة مياه الصرف الصحي معالجة جيدة وفعالة من أهم وسائل و طرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة والتخلص الآمن لهذه المياه وإعادة تدويرها بأمان داخل البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.