الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«لوجوس هوب» تستقبل زائريها اليوم بمكتبة تضم 50 ألف كتاب لمحبي القراءة

السفينه
السفينه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة المكتبة “LOGOS HOPE” قد فتحت أبوابها اليوم  للزائرين والراغبين في الصعود علي متنها والتجول بداخل مكتبتها التي تضم 50 ألف كتاب مما جعلها أكبر مكتبة عائمة في العالم ،حيث تستقبل السفينة يومياً آلاف من الزائرين  ومحبي القراءة خلال الفترة من 5 يناير حتى 23 يناير الجاري.

IMG20230105124538

وفي صباح اليوم عُقد مؤتمر صحفي على متن السفينة  تحدث فيه المدير العام لمؤسسة LOGOS HOPE إدوارد ديفيد الذي رحب في كلمته بضيوف وزائري المكتبة وعبر عن سعادته بوجوده في مصر وخاصة محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن السفينة تحمل رسالة سلام إلي العالم أجمع حيث تكرس مؤسسة لوجوس هوب كل مجهوداتها في مشاركة المعرفة والأمل مع الشعوب في جميع أنحاء العالم.

IMG20230105115253

وخلال اليوم قدمت الفرقة الكورية للفنون الاستعراضية والمصاحبة للسفينة عرضاً استعراضياً داخل المكتبة العائمة والذي نال إعجاب الحاضرين، وقد قامت إدارة السفينة بفتح المكتبة أمام الجماهير ووسائل الإعلام لاستقبال الزائرين من اليوم.

IMG20230105115231

الجدير بالذكر أن السفينة “LOGOS HOPE” قد وصلت ميناء بورسعيد أمس وسط استقبال حافل واهتمام بالغ من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

IMG20230105115219_01
استعراض اقتصادية استقبال حافل استقبال الزائرين الاقتصادي استعراضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة إنشاء مجمعات صناعية وسكنية بالمناطق غير الزراعية

مواطنو «أم دومة» بسوهاج: شعرنا بوجودنا مع «رب الأسرة» خلال تناولنا الإفطار مع الرئيس

الرئيس السيسى: 102 مليار جنيه حجم تكلفة التطوير فى سوهاج

الرئيس السيسى مداعبًا صاحب مصنع: «قولى أرباحك وإلا هبعتلك الدكتور معيط»

الرئيس السيسى: أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لجموع الشعب المصرى العظيم

معاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإحرازه مواد مخدرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية « 2-3 »

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى