«لوجوس هوب» تستقبل زائريها اليوم بمكتبة تضم 50 ألف كتاب لمحبي القراءة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن السفينة المكتبة “LOGOS HOPE” قد فتحت أبوابها اليوم للزائرين والراغبين في الصعود علي متنها والتجول بداخل مكتبتها التي تضم 50 ألف كتاب مما جعلها أكبر مكتبة عائمة في العالم ،حيث تستقبل السفينة يومياً آلاف من الزائرين ومحبي القراءة خلال الفترة من 5 يناير حتى 23 يناير الجاري.

وفي صباح اليوم عُقد مؤتمر صحفي على متن السفينة تحدث فيه المدير العام لمؤسسة LOGOS HOPE إدوارد ديفيد الذي رحب في كلمته بضيوف وزائري المكتبة وعبر عن سعادته بوجوده في مصر وخاصة محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن السفينة تحمل رسالة سلام إلي العالم أجمع حيث تكرس مؤسسة لوجوس هوب كل مجهوداتها في مشاركة المعرفة والأمل مع الشعوب في جميع أنحاء العالم.

وخلال اليوم قدمت الفرقة الكورية للفنون الاستعراضية والمصاحبة للسفينة عرضاً استعراضياً داخل المكتبة العائمة والذي نال إعجاب الحاضرين، وقد قامت إدارة السفينة بفتح المكتبة أمام الجماهير ووسائل الإعلام لاستقبال الزائرين من اليوم.

الجدير بالذكر أن السفينة “LOGOS HOPE” قد وصلت ميناء بورسعيد أمس وسط استقبال حافل واهتمام بالغ من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.