الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس بلوجر وشاب لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع الخامس

جريدة الدستور

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس بلوجر وشخص آخر بتهمة حيازة المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "صاحب محل ملابس" وبرفقته إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك" بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما "2 كيلو جرام حشيش– 500 جرام هيروين".

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180,000 ألف جنيه تقريباً فتم حبس المتهمين.

قاضي المعارضات تجديد حبس بلوجر المواد المخدرة امن القاهرة

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