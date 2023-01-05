تجديد حبس بلوجر وشاب لحيازتهما مواد مخدرة بالتجمع الخامس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس بلوجر وشخص آخر بتهمة حيازة المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "صاحب محل ملابس" وبرفقته إحدى الفتيات "بلوجر على تطبيق تيك توك" بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزتهما "2 كيلو جرام حشيش– 500 جرام هيروين".

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 180,000 ألف جنيه تقريباً فتم حبس المتهمين.