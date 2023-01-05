الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 والزيادة المقررة للقطاع الخاص

مرتبات
مرتبات

مع بداية شهر يناير تكثر الأعياد والمناسبات التي تتطلب من المصريين الاحتفال والاعتماد على ميزانية الشهر، مثل عيد الميلاد المجيد وبداية إجازة نصف العام الدراسي الجديد 2023،  لذا يزداد البحث والتساؤلات عبر محركات البحث، حول موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للهيئات والوزارات والمصالح.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023:

وحسبما أعلنت وزارة المالية سيبدأ يوم الاثنين 2 يناير 2023، جدول صرف مرتبات شهر يناير، في عدد 33 وزارة وهيئة ومصلحة، ويتم استكمال صرف المرتبات يوم الثلاثاء 4 يناير 2023 في 33 هيئة ومصلحة ووزارة أخرى، خلال أيام الأربعاء والخميس 5 و6 يناير 2023، والأحد 9 يناير 2023.

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وفي السطور الأتية توضح «الدستور» جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2022، والتى تستمر لمدة 5 ايام وفقا لما أعلنته وزاة المالية بشأن صرف مرتبات شهر يناير:

جدول مواعيد صرف مرتبات يناير2023:

مرتبات يناير 2023

ومن المفترض أن تصرف مرتبات شهر يناير في الأيام الأتية: 

اليوم الأول: يوم الأثنين الموافق 2يناير 2023.

الثاني: اليوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023.

الثالث:  يوم الأربعاء الموافق 4 يناير2023.

الرابع: يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023.

الخامس:  يوم الأحد الموافق8 يناير 2023.

زيادة المرتبات في القطاع الخاص 2023:

قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل الحد الأدني للمرتبات في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه بداية من  أول يناير 2023، لتكون قيمة العلاوة السنوية الدورية لكل منشاة لا تقل عن 3%، من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويكون الحد الأدنى للعلاوة السنوية للقطاع الخاص 100 جنيه.

مرتبات يناير 2023

قيم الحد الأدنى للأجور وكيفية حساب زيادة المرتب

مرتبات شهر يناير 2023

1. الحد الأدنى للأجور يصل إلى 9000 جنيه شهريًا، لموظفى الدرجة الممتازة.

2. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة العالية، يصل إلى 6600 جنيه شهريًا.

3. الحد الأدنى للأجور لموظفين الدرجة مدير عام، يصل إلى 5400 جنيه شهريًا.

4. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الأولى، يصل إلى مبلغ 4800 جنيه.

5. الحد الأدنى للأجور يصل إلى 4200 جنيه لموظفى الدرجة الثانية.

6. الحد الأدنى للأجور لموظفى الدرجة الثالثة، 3720 جنيها.

7. الحد الأدنى للأجور الدرجة الرابعة يصل المرتب إلى 3480 جنيها.

8. الحد الأدنى للأجور الدرجة الخامسة تصل إلى 3240 جنيها.

9. الحد الأدنى للأجور الدرجة السادسة تصل إلى 3000 جنيه.

يناير شهر يناير صرف مرتبات شهر يناير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 القطاع الخاص مرتبات يناير 2023

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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