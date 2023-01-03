الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 والتي يبدأ صرفها شهريصا في نهاية الشهر الميلادي وتستمر لعدة أيام حيث يتم تقسيم مواعيد الصرف بحيث تصرف كل 33 جهه حكومية مرتباتها في يوم واحد حتى لا يحدث تزاحم على ماكينات الصرف الآلي وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 لموظفين القطاع العام .

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير الجاري وكذلك مرتبات شهري فبراير ومارس المقبلين ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

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وقالت وزارة  المالية في بيان لها أنه تم تحديد صرف مرتبات شهر يناير لمدة 3 أيام بالشهر لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي وما في حكمها وما يتقاضونه، بالإضافة إلى تحديد 3 أيام  أخرى من شهر يناير  لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتهيب  وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023

حدد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية مواعيد صرف مرتبات شهر  ينايرلكل الجهات الإدارية بالدولة وذلك مع  مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عند وضع جدول صرف مرتبات شهر يناير ، وسيتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٥ يناير بدلاً من يوم الأحد ٨ يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، كما تم التبكير فى صرف مرتبات شهر مارس ليبدأ الأحد الموافق 20 مارس بدلاً من الخميس الموافق 23 مارس بمناسبة شهر رمضان المبارك>

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إجازات يناير 2023 للعاملين بالقطاعين الخاص والعام

وسيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام  23 ، 24،25 ، 29 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام5،8،10 من الشهر ذاته.

أما مرتبات فبراير فى أيام  23، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8،9،12  من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام  20،21،22،23،26 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8،9،12 من الشهر ذاته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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