الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
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حوادث

يقتل مواطنا بأطفيح ثأرا لوالدته بعد 4 سنوات على الواقعة

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة أحد الأشخاص - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أنه فـى غضون عام 2019 حدثت مشاجرة بين المتوفـى وأفراد من عائلة أخرى بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين ، فقام خلالها المتوفـى بدهس سيدة من العائلة الأخرى مما أدى لوفاتها، وتم ضبطه وأفرج عنه مُنذ عام ونصف وبتاريخ 2 الجارى وحال سير المتوفـى أمام مساكن العائلة الأخرى قاموا بالتعدى عليه بالسب فبادلهم السباب وإنصرف ، ثم قام نجل المجنى عليها من العائلة الأخرى باللحاق بالمتوفى بسيارة قيادته والاصطدام به وعقب سقوطه أرضاً تعدى عليه بألة حادة ثم دهسه مرة أخرى ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط (السيارة المستخدمة وتبين أنها "بدون أوراق"- الأداة المستخدمة "كوريك معدنى") وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ثأراً لمقتل والدته.

الداخلية أمن الجيزة

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