مصرع طفلة انهار عليها حائط سلم بعقار في الطالبية

لقيت طفلة مصرعها في انهيار حائط عليها أثناء صعودها السلم بالطالبية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول الطفلة "كارما" 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي مقيمة بترسا دائرة القسم، متوفاة إثر إصابتها بجرح قطعي بالوجه والأذن وتورم بالوجه، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية بإجراء التحريات.

بالانتقال إلى مكان الواقعة والفحص تبين أثناء صعود المتوفاة على سلم العقار سكنها من الطابق الرابع إلى الطابق السادس، انقطع الواير الخاص بالمصعد ما أدى إلى اصطدام الثقل الخاص بالمصعد بالحائط وانهيار الحائط على المتوفاة أثناء صعودها على السلم، وتم إيداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.