الخميس 05 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة انهار عليها حائط سلم بعقار في الطالبية

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طفلة مصرعها في انهيار حائط عليها أثناء صعودها السلم بالطالبية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول الطفلة "كارما" 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي مقيمة بترسا دائرة القسم، متوفاة إثر إصابتها بجرح قطعي بالوجه والأذن وتورم بالوجه، وعلى الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي، المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية بإجراء التحريات.

بالانتقال إلى مكان الواقعة والفحص تبين أثناء صعود المتوفاة على سلم العقار سكنها من الطابق الرابع إلى الطابق السادس، انقطع الواير الخاص بالمصعد ما أدى إلى اصطدام الثقل الخاص بالمصعد بالحائط وانهيار الحائط على المتوفاة أثناء صعودها على السلم، وتم إيداع جثمان الطفلة بمشرحة مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انهار عليها حائط مصرع طفلة الطالبية النيابة العامة مستشفي الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد

الرئيس السيسى يصل قرية أم دومة بسوهاج

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

«الصحة» تعتمد الإفراج الصحى للمكتبة العائمة «LOGOS HOPE» فى بورسعيد

أسوان: تشييع جثمان معلمة لقيت مصرعها إثر حادث سير بسلطنة عمان

المصيلحى: نعمل على توفير السلع بسعر عادل.. «مقدرش أجبر المصانع تشتغل بخسارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبدالعزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى