هارى كين يقود توتنهام لاكتساح كريستال بالاس برباعية فى الدورى الإنجليزى

حقق فريق توتنهام هوتسبير انتصارًا كاسحًا على مضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ19 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

افتتح هاري كين التسجيل لـ توتنهام بهدف أول في الدقيقة 48 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من إيفان بيريسيتش من الجهة اليسرى.

وعاد هاري كين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بعد تبادله الكرة مع بريان جيل ومن ثم إطلاق تسديدة قوية في الشباك.

وسجل مات دوهيرتي ثالث أهداف توتنهام في الدقيقة 68، أعقبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين بهدف رابع في الدقيقة 73، مؤكدًا انتصار فريقه في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام هوتسبير لـ 33 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

وقاد هاري كين وسون هيونج مين، هجوم توتنهام في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل توتنهام على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، كليمنت لينجليه.

وسط الملعب: مات دويرتي، ستيفن هويبيرج، أوليفر سكيب، إيفان بريسيتش.

الهجوم: برايان جيل، سون هيونج مين، هاري كين.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "بروكلين فوستر، بن دايفيز، تانجانجا، ديفنسون سانشيز، سيسجنون، إيمرسون رويال، سبينسي، سار، وايت.

وافتقد فريق توتنهام هوتسبير في مباراة اليوم خدمات رودريجو بنتانكور، ولوكاس مورا، وريتشارلسون، ويوسوف بيسوما، وديان كولوسفسيكي.

ورفع هاري كين رصيده من الأهداف لـ 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعزز مركزه في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي وصاحب الصدارة برصيد 21 هدفًا.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد تعادل في الجولة الماضية أمام برينتفورد بهدفين لمثلهما، خارج الديار