الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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برلمانية: الخدمة فى مستشفى 57357 تفوق كبرى المستشفيات العالمية

إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم

قالت إيناس عبدالحليم، أستاذ الطب بجامعة المنصورة، وعضو بمجلس النواب، إننا نحتاج دعمًا لاستمرار المستشفيات الخيرية.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأربعاء، على أن الخدمات التي يقدمها مستشفى 57357 تفوق الخدمات التي تقدمها مستشفيات إنجلترا والمستشفيات العالمية الأخرى في شكل التعامل مع الأطفال والمرضى.

وأضافت أن التبرعات للمستشفيات الخيرية والجامعية لم تتوقف، مؤكدة أن الشعب دائمًا ما يخرج بالتبرعات لمثل هذه المستشفيات.

وفي نفس السياق، أشار محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن ارتفاع التكاليف في الأجهزة الطبية سبب عبئًا كبيرًا في المستشفيات الخيرية في مصر، مشددًا على أن هناك انخفاضًا في شكل التبرعات، إلا أن مستشفى "57357"  عملت "ريمونتادا" في جمع التبرعات.

وأوضح أن المستشفيات الخيرية تتحمل تكاليف المرافق الأساسية كالكهرباء، وطالبت وزارة الكهرباء مستشفى كبد شربين بـ16 مليون جنيه كهرباء، إذ إنه يعامل على أنه تجارية أكثر منها خيرية، إذ إن القانون يعامل المستشفيات الخيرية على أنها هادفة للربح.

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