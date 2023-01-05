الخميس 05 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد الإجازة الرسمى لعيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص

موعد الإجازة الرسمى
موعد الإجازة الرسمى لعيد الميلاد المجيد 2023

يبحث الكثيرين عن موعد الإجازة الرسمى لعيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص مع اقتراب موعد الاحتفال بالعيد في بداية شهر يناير 2023.

 

موعد الإجازة الرسمى لعيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص

نعرض لكم في السطور التالية موعد الإجازة الرسمى لعيد الميلاد المجيد 2023 للقطاع العام والخاص والإجازات المتبقية في شهر يناير 2023.

 

يحل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم السبت 7 يناير 2023 ولكن أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أن يكون يوم الأحد 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بدلا من يوم السبت 7 من الشهر ذاته.

 

وتكون الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
 

 

الإجازات المنتظرة في يناير 2023

ومن المقرر أن يكون يوم 25 يناير 2023 إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وكذلك يتم الاحتفال بعيد الشرطة في هذا اليوم.

 

ولكن من غير المعلوم حتى الآن إذا كانت الإجازة ستكون في نفس اليوم ام سيتم ترحيلها هي الأخرى إلى يوم الخميس مثلما حدث في إجازات سابقة.



اجازة نصف العام الدراسي 

تبدأ اجازة نصف العام للعام الدراسي الجاري 2022-2023  بداية من 28 يناير 2023 وتستمر حتى 9 فبراير.

 

ويبدأ الترم الثاني للعام الدراسي الجاري بداية من 11 فبراير 2023.

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