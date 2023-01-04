الخميس 05 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

40 % نموًا فى مبيعات سيارات هيونداى بالولايات المتحدة فى ديسمبر الماضى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مبيعات فرعها الأمريكي هيونداي موتور أمريكا في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 40% سنويا، حيث زادت مبيعات التجزئة بنسبة 27% ليواصل الفرع تسجيل مبيعات قياسية للشهر الخامس على التوالي.

وقالت هيونداي موتور في بيانها: "إن مبيعاتها في أمريكا الشمالية خلال ديسمبر الماضي بلغت 72058 سيارة مقابل 51340 سيارة خلال الشهر نفسه من العام السابق".

جاءت زيادة المبيعات خلال الشهر الماضي مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية وتحقيق مبيعات قياسية من سيارات فينو إلنترا إتش.إي.في وإلنترا إن وإيونيك 5 وسانتا في إتش.إي.في وتوكسون إتش.إي.في وسانتا كروز وكونا إي.في وكونا إن.

زيادة المبيعات

وزادت مبيعات التجزئة لسيارات هيونداي الصديقة للبيئة خلال الشهر الماضي بنسبة 72% سنويا.

وقالت هيونداي: «إن فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) شكلت 74% من إجمالي مبيعات التجزئة لشركة هيونداي موتور أمريكا خلال الشهر الماضي، حيث وصلت إلى 47.8 ألف سيارة».

وزاد إجمالي مبيعات هيونداي موتور أمريكا خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 29% إلى 195967 سيارة، مقابل 152446 سيارة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وتراجع إجمالي مبيعات الشركة خلال العام الماضي ككل بنسبة 2% إلى 724265 سيارة مقابل 738081 سيارة خلال العام السابق.

سيارات هيونداي نمو المبيعات ​الولايات المتحدة الامريكية ديسمبر 2022 مجموعة هيونداي موتور

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