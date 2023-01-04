«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سرقة بعض الأشخاص كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، ويستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بأعمدة الإنارة - مقص حديد كبير الحجم – مفك - زرادية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المسئول بشركة الكهرباء اتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.