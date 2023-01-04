الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن سرقة بعض الأشخاص كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة قسم شرطة المرج، ويستقلون دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على (كمية من الأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بأعمدة الإنارة - مقص حديد كبير الحجم – مفك - زرادية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيع لتجار الخردة، وباستدعاء المسئول بشركة الكهرباء اتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية فيس بوك سرقة كابلات كهربائي أعمدة الإنارة مصرالجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

«باظت الصفقة».. «الدستور» يكشف سبب فشل انتقال يعقوبو للأهلى

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمصر الجديدة

براتب 4500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 470 فرصة عمل للشباب

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبد العزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى