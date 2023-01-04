الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 23 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، حملاتها لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 23 ألفا و105 قضايا سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

شرطة الكهرباء الداخلية حملات سارقي التيار الأحكام القضائية

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وائل لطفي

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