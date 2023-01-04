الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شاهد.. كريستيانو يلتقي رونالدو ووزير الرياضة السعودي في «ليالي الدرعية»

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

التقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي.

وانضم كريستيانو رونالدو بشكل رسمي لصفوف فريق النصر السعودي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وظهر رونالدو أثناء دخوله إلى فعاليات ليالي الدرعية، وهي سهرات ثقافية وموسيقية تجمع كبار نجوم الغناء في المملكة والخليج العربي، والتقطت عدسات الكاميرات رونالدو أثناء دخوله إلى المنطقة وتحية المشجعين له.

فيما التقط فيديو آخر لرونالدو أثناء تناوله العشاء على طاولة واحدة رفقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي في أحد المطاعم.

وتشير التقارير الصحفية إلى احتمالية غياب رونالدو عن المشاركة مع فريق النصر في مباراة الطائي المقبلة ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة دوري روشن، بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حتى الآن بسبب تأخر إتمام إجراءات الحصول على شهادة الكفاءة المالية الخاصة بالنادي.

رونالدو عن انضمامه للنصر: أريد إسعاد الجماهير وتطوير الكرة السعودية

قال كريستيانو رونالدو أثناء تقديمه لاعبًا جديدًا للنصر السعودي على ملعب مرسول بارك: "السعادة تغمرني بالتواجد هنا، أنا حظيت بترحيب كبير وعائلتي مسرورة بذلك الترحيب منذ الأمس، أعدكم بتقديم أفضل ما لديّ".

وأضاف: "أتوقع أن أحقق الكثير وأن أسعد الجماهير، أستمتع بلعب كرة القدم، وأن أساعد المملكة العربية في تطوير كرة القدم وأيضًا في مسائل اجتماعية أخرى خاصة بالعائلات والأطفال".

وأوضح رونالدو: "أعرف أن الدوري السعودي يتمتع بقدر كبير من التنافسية، وأريد أن أسعد الناس والجماهير".

كما حرص كريستيانو رونالدو على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي فرق الشباب والناشئين بنادي النصر السعودي، كذلك فريق السيدات.

وقام كريستيانو رونالدو برمي الكرات الموقعة من طرفه صوب الجمهور الحاضر بملعب مرسول بارك.

كريستيانو رونالدو فريق النصر النصر السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي

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