الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد: غدًا شبورة مائية وتوخي الحذر فى القيادة حتمى

شبورة
شبورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في تراكم السحب على المناطق الساحلية ووصولها إلى نطاق القاهرة الكبرى بسبب منخفض جديد في طبقات الجو العليا. 

منخفض جوي جديد

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نصيب القاهرة وشمال الصعيد على مدار الثلاثة أيام الماضية بسبب هذا المنخفض الجوي كان قليلا بصورة كبيرة مقارنة بأمطار المناطق الساحلية. 

شبورة مائية 

وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل، ولهذا يجب توخي الحذر عند القيادة من أجل الحفاظ على سلامتهم .

محمود شاهين الأرصاد الجوية أمطار ساحلية شابورة مائية الحياة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

أول مشروع قانون لصندوق دعم الأسرة المصرية: 100 جنيه عن كل زواج

استمرار السحب المنخفضة والأمطار المتفاوتة.. حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بن غفير".. متطرف وإرهابي يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيوني.. كيف ذلك يا نتنياهو؟

محمد عبد العزيز

القاهرة ... صوت و صورة و رؤية ( 2-3 )

مدحت بشاى

الكنيسة المصرية.. والميلاد الجديد

عبد الرحيم طايع

"بابا نويل" وفكرة لعامنا الجديد!

د. القس صفوت البياضى

القضاء على اشكال التمييز ضد المرأة ‎‎

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «٣»

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى