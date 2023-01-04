الأرصاد: غدًا شبورة مائية وتوخي الحذر فى القيادة حتمى

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا في تراكم السحب على المناطق الساحلية ووصولها إلى نطاق القاهرة الكبرى بسبب منخفض جديد في طبقات الجو العليا.

منخفض جوي جديد

وأكد الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نصيب القاهرة وشمال الصعيد على مدار الثلاثة أيام الماضية بسبب هذا المنخفض الجوي كان قليلا بصورة كبيرة مقارنة بأمطار المناطق الساحلية.

شبورة مائية

وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل، ولهذا يجب توخي الحذر عند القيادة من أجل الحفاظ على سلامتهم .