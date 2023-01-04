الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «التنسيقية» تنظم صالونًا حول «التعليم الجامعى والتكنولوجى بين الواقع والمأمول»

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الخميس، صالونا نقاشيا بعنوان "التعليم الجامعي والتكنولوجي بين الواقع والمأمول"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش الصالون عددا من المحاور أبرزها، دور الجامعات التكنولوجية والكليات المتخصصة في تخريج طالب مدرب ومؤهل لمواكبة سوق العمل، وآلية ربط التخصصات والمناهج في التعليم الفني بالتوزيع الجغرافي والنوعي للصناعات واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني في مصر، وآليات التوعية بأهمية التحول نحو التخصصات التكنولوجية الحديثة، فضلاً عن التحديات التي تواجه تطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.

ويدير الحوار خلال الصالون النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من الدكتورة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وأستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد سالم، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التعليم الجامعى التنسيقية الحوار الوطنى الجامعات التكنولوجية الدكتور محمد سالم

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