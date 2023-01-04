ضبط صاحب مخبز حجب 3.5 طن دقيق عن التداول بأسواق القاهرة

نجح ضباط مباحث التموين بالقاهرة في ضبط صاحب مخبز سياحي دون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 3.5 طن دقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة القاهرة، وذلك لقيامه بتجميع وحجب كميات كبيرة من الدقيق بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخبز عثر بداخله على 3.5 طن دقيق، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد حجبها عن المواطنين وبيعها بالسوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.