«التصديرى للحاصلات»: 400 مليون دولار زيادة متوقعة بالصادرات الزراعية فى 2023

قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن هناك زيادة متوقعة فى صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجارى ٢٠٢٣ تقدر قيمتها بنحو ٤٠٠ مليون دولار، وبنسبة زيادة ١٠٪ عن العام الماضى.

وأوضح أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لم تتأثر بالأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، فى ظل فتح أسواق جديدة أمامها، وعلى رأسها دولة الفلبين، التى سيجرى تصدير جميع أنواع الخضروات إليها.

وأشار «النجار» إلى ارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديرى ٢٠٢١/٢٠٢٢ بنسبة ١٣٪، لتسجل ما قيمته ٢.٧٢٢ مليار دولار، مقابل ٢.٤٠٦ مليار دولار خلال موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١، لافتًا إلى زيادة الكميات المصدرة بنسبة ١.٧٪ خلال الموسم التصديرى الماضى لتسجل ٤.٣١٦ مليون طن، مقابل ٤.٢٤١ مليون طن خلال موسم٢٠٢٠/٢٠٢١.

ولفت إلى أن الدول العربية استحوذت على ٣٧٪ من قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديرى الماضى، بنحو ١.٠١٨ مليار دولار، وكذلك بنسبة ٤٤٪ من إجمالى حجم الصادرات بنحو ١.٩٠٤ مليون طن، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبى نحو ١.٠٩٧ مليون طن، بقيمة ٦٩٥ مليون دولار، مستحوذة على ٢٦٪ من إجمالى قيمة الصادرات، و٢٥٪ من الكميات.

ونوه إلى أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى سجلت نحو ٥٩٤ مليون دولار، من خلال تصدير ٧٥٥ ألف طن، مستحوذة على ١٧٪ من إجمالى الكميات المصدرة و٢٢٪ من قيمة الصادرات، فيما حققت الصادرات للدول الآسيوية نحو ٣٢٧ مليون دولار، من خلال تصدير ٤٦٦ ألف طن، وإلى إفريقيا نحو ٤٣ مليون دولار، من خلال تصدير ٥٩ ألف طن، ولدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية وأستراليا نحو ٣٥ ألف طن، بقيمة ٤٥ مليون دولار.

يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت، فى تقرير لها، عن أن الصادرات الزراعية المصرية حققت فى عام ٢٠٢٢ رقمًا قياسيًّا، وتجاوزت ٦.٣ مليون طن، لأول مرة فى تاريخها، بزيادة حوالى ٦٢٥ ألف طن عن العام السابق، رغم ظروف جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وارتباك حركة التجارة الدولية والتحديات الكبيرة التى واجهها العالم.

وأوضح تقرير الزراعة أن العام الماضى شهد النجاح فى فتح ١٦ سوقًا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، هى الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى وأوروجواى وفنزويلا وسلفادور وكوستاريكا وتونس ولبنان والأردن وباكستان وأوزبكستان وجنوب إفريقيا، فيما يجرى العمل على استكمال المفاوضات لفتح ٢٨ سوقًا جديدة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين.

ولفت إلى أن عدد الأسواق الجديدة التى تم فتحها أمام منتجات الزراعة المصرية بلغ نحو ٨٠ سوقًا جديدة خلال السنوات الخمس الأخيرة.