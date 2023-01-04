تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الدينية والوطنية لهذا العام

موعد عيد الفطر المبارك للعام الهجرى 1444 والميلادى 2023 من المواضيع التى زاد نسبة البحث عنها من خلال استخدام مؤشر "جوجل" بالتزامن مع بداية العام الميلادى الجديد.

تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2023

وفق الحسابات الفلكية فإن بيان صادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية أوضح أن عيد الفطر المبارك يبدأ يوم الجمعة 22 أبريل 2022.حيث تيتم استطلاع الهلال يوم 20 أبريل.

تعرف على موعد إجازة يوم وقفة عرفات

تأتي وقفة عرفات يوم الاثنين 26 يونيو أجازة رسمية طبقا لبيان المعهد القومى للبحوث الفلكية

عيد الأضحى

وتكون إجازة عيد الأضحى وفقا لبيان المعهد القومى للبحوث الفلكية يوم الثلاثاء 27 يونيو وهو الموافق اليوم الأول من عيد الأضحى وتستمر حتى يوم الخميس 29 يونيو.

إجازة رأس السنة الهجرية 2023

وتكون الاحتفال برأس السنة الهجرية يوم إجازة رسمية وهو الأربعاء 19 يوليو.

موعد أول رمضان 2023

يوافق موعد أول رمضان وفق الحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عند غروب شمس يوم 29 شعبان الموافق الثلاثاء 21 مارس.

وأشار بيان صادر عن معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن غرة شهر رمضان 2023 هى يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي شهر رمضان يوم الجمعة 21 أبريل 2023.

وأوضح بيان المعهد أن هلال شهر رمضان لعام 1444 هجرية يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هجرية الموافق 21 مارس، والمعروف باسم "يوم الرؤية" حيث تستطلع 7 لجان متخصصة فى أماكن مختلفة بأنحاء مصر ظهور الهلال .

وتضم اللجان الشرعية متخصصين شرعيين وفلكيين، لاستطلاع هلال شهر رمضان في عدة أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد، بحيث تكون تلك الأماكن صالحة لرؤية الهلال وخالية من المعوقات مثل الأتربة وغيره.

تعرف على الإجازات الرسمية فى 2023 والخاصة بالاحتفالات الوطنية والدينية

-أجازة عيد الميلاد المجيد

أجازة عيد الميلاد الجديد يوافق يوم 7 يناير عيد الميلاد لدى الأرثوذكس المسيحين وهو يوم اجازة سمية فى مصر .

يذكر أن عيد الميلاد لدى المسيحين الكاثوليك هو الموافق 25 ديسمبر حيث تحتفل به هذه الطائفة .

-عيد ثورة 25 يناير

وفى نفس الشهر من يناير 2023 تحتفل مصر يوم 25 يناير بعيد الثورة التى حدثت فى هذا اليوم وأحدثت تغير جذرى فى السياسة المصرية وهو يوم عطلة رسمية .

موعد إجازة عيد تحرير سيناء.:

يوافق يوم عيد تحرير سيناء يوم الإثنين 1 مايو 2023

موعد إجازة عيد العمال 2023:

يوافق يوم عيد العمال يوم الإثنين 1 مايو 2023