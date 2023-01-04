الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل الإيجابى يحسم مباراة فاركو والطلائع فى الدورى

فاركو وطلائع الجيش
فاركو وطلائع الجيش

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة فاركو وطلائع الجيش بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وتقدم أحمد سمير لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 13 بعدما تلقى تمريرة من إسلام محارب على الجبهة اليمنى قبل أن يتوغل ويسدد الكرة بباطن قدمه اليسرى بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى لحارس فاركو.

وفي الدقيقة 19 سجل رزقي حمرون هدف التعادل لصالح فاركو من ركلة جزاء بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد محمد سمير مدافع طلائع الجيش.

ارتفع رصيد طلائع الجيش عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع فاركو رصيده عند 9 في المركز الخامس عشر.

فاركو طلائع الجيش الدورى المصرى أحمد سمير

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