الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد الأوروبى: لا بد أن يكون 2023 للسلام فى شرق الكونغو والبحيرات العظمى

الاتحاد الاوروبى
الاتحاد الاوروبى

 دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دول منطقة البحيرات العظمى إلى الكف عن دعم عناصر حركة 23 مارس الانفصالية المسلحة فى الكونغو الديمقراطية .

وقال الاتحاد الأوروبي- فى بيان له- إنه يتعين على الجميع العمل على احلال السلام والهدوء فى الكونغو الديمقراطية وأن يكون عام 2023 للسلام فى منطقة شرق الكونغو والبحيرات العظمى .

وبحسب البيان، شدد جوزيف بوريل المسئول عن ملف السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة ابداء السلطات الرواندية تجاوبا اكبر من نداءات السلام والتعبير عن ذلك عمليًا من خلال كف المساعدة لعناصر حركة 23 مارس المسلحة فى شرق الكونغو.

وفى الوقت نفسه دعا المسئول الأوروبى قادة حركة 23 مارس الى التعاطى بإيجابية مع الجهد الدولى الرامى إلى إنهاء الصراع فى شرق الكونغو والامتثال لما قرره قادة دول منطقة البحيرات العظمى فى قمتهم المصغرة التى عقدت فى نوفمبر الماضى فى العاصمة الأنجولية لواندا برعاية أوروبية من ضرورة انسحاب عناصر الحركة من المناطق التى استحوذوا عليها فى شرق الكونغو .

وفى المقابل دعا المسئول الأوروبي فى بيانه سلطات كينشاسا إلى الكف عن دعم مقاتلى حركة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR ووقف أية أشكال للتعاون بينها و بين الأجهزة الأمنية والعسكرية الكونغولية والذى تقوم به ردًا على ما تعتبره كينشاسا دعمًا من جانب رواندا لحركة 23 مارس المتمردة فى شرق الكونغو .

وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء أواخر العام الماضى للتحقيق فى التدخلات الداعمة للحركات المسلحة فى منطقة البحيرات العظمى، وانتهت اللجنة إلى وجود عناصر من الجيش الرواندى تدعم مسلحى حركة 23 مارس فى شرق الكونغو الديمقراطية وتمدها بالسلاح والذخائر.

وقال الخبراء فى تقريرهم إن أي تعاون من جانب دول جوار الكونغو الديمقراطية مع العناصر المسلحة التى تؤجج الصراع فى شرقى الكنغو يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة "يستوجب المساءلة" بما فى ذلك فتح الحدود امام العناصر المسلحة للهرب والاحتماء بها أو اتخاذها منطلقًا لشن هجمات جديدة .

ورحب بيان رئيس دائرة السياسة الخارجية فى مفوضية الاتحاد الأوروبى بمخرجات تقرير "لجنة الخبراء الأممية" معتبرًا أنه يشكل القاعدة القانونية والأخلاقية الواجب الاسترشاد بها للحكم على مسلك دول جوار الكنونغو الديمقراطية ازاء تعاطيهم مع أطراف الصراع الدائر فى شرق الكونغو.

كما لوح البيان الأوروبى بسلاحى "حظر توريد الأسلحة" و"فرض العقوبات" من جانب دول الاتحاد الأوروبى على الدول الذى لن تمثل إلى إرادة المجتمع الدولى الرامية إلى إحلال السلام فى شرق الكونغو، وحذر البيان كذلك أى من الأطراف الأقليمية فى منطقة البحيرات العظمى الإفريقية بما فى ذلك الكونغو الديمقراطية ورواندا من استخدام لغة الإثارة والتهييج العرقى لإذكاء نيران الحرب فى شرق الكونغو وغيره من مناطق الإقليم كذلك بما فى ذلك شن حملات العداء الإعلامى والتحريض على العنف.

الاتحاد الأوروبي منطقة البحيرات العظمى الكونغو الديمقراطية مفوضية الاتحاد الأوروبى نداءات السلام حركة 23 مارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

قط الحكومة الذى يجب أن يأكل الفئران!

الأكثر قراءة

أول صور المتهم بطعن فتاة بجوار كلية الآداب بالمنصورة

القصة الكاملة للتنمر بـ كايلا رامي رضوان.. ورواد السوشيال ميديا لوالدها: «متسمعش لناس مريضة»

النيابة تحقق مع النائب عيد حماد فى واقعة كمين 15 مايو

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

أسعار الذهب الآن في مصر بسوق الصاغة.. عيار 18 يسجل 1427 جنيهًا

نيرة جديدة.. شاب يطعن فتاة بالقرب من كلية الآداب بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مكتبة على مياه بورسعيد

محمد العسيري

ملايين تامر حسنى

أميرة عبد الكريم

النجاة من بين مطرقة الكفاءة وسندان الوصم

إسراء شوقي

فكرونى

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

صور

رجعت الشتوية «صور»

زحمة يا عتبة زحمة

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

ليزر وطلقات فى الهواء.. ماذا يحدث على الحدود الإسرئيلية اللبنانية؟

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى