5 عادات سيئة تدمر هاتفك.. منها استخدام الشاحن بهذه الطريقة

تشعر أن هاتفك أصبح قديما بعد بضعة أشهر فقط من شرائه، وبغض النظر عن شراء كل هاتف جديد متاح، كيف يمكنك التأكد من بقاء هاتفك حديثا لأطول فترة ممكنة؟ ولذلك لابد ن تجنب بعض العادات السيئة التي تؤدي إلى إتلاف هاتفك ببطء بمرور الوقت، والتي سنعرضها حسبما قدمها موقع “pcmag”.

1.شراء الكابلات الرخيصة

لنبدأ بالطريقة الأكثر تفجيرًا التي يمكنك من خلالها تدمير هاتفك، وهي شراء كابلات شحن رخيصة وغير مملوكة لعلامة تجارية التي لا تحمل اسمًا.

يمكن أن يؤدي العديد من هذه الكابلات إلى إتلاف جهازك بشكل دائم، ويعرضك لخطر الحريق أو الصعق بالكهرباء، ولا يستحق الأمر المدخرات قصيرة الأجل، فاشترِ أجهزة الشحن الخاصة بك من علامة تجارية معروفة.

بعد ذلك، بمجرد حصولك على كابلات عالية الجودة، تعامل معها بعناية، فإذا كنت تسيء معاملتها، فقد تتسبب في تآكل الأسلاك بالداخل، وهو بحد ذاته خطر نشوب حريق، لذا توقف عن لف الكابلات بإحكام شديد، وتجنب إخراجها من الحائط من السلك.

2. عدم استخدام جراب جيد

كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم ممن لديهم شاشة متصدعة أو محطمة؟ نعتقد جميعًا أن هذا لن يحدث لنا حتى يحدث، وقد تفضل المظهر الأنظف لهاتف بلا غلاف، لكن الأمر لا يستحق المخاطرة، فحتى الشقوق الصغيرة والشقوق يمكن أن تدمر السلامة الهيكلية وتجعل الضرر واسع النطاق أكثر احتمالًا، لذلك احتفظ بهاتفك في حافظة، حيث تعتبر الحافظة الجيدة ذات وواقي الشاشة القوي فكرة جيدة لحفظ الهاتف من التلف.

3. استنزاف البطارية في كثير من الأحيان

بطاريات الهاتف تتلف بمرور الوقت، بعد بضع سنوات، لن يكون الحد الأقصى لعمر البطارية مرتفعًا كما كان عندما كانت الأجهزة جديدة تمامًا، وهذه الأشياء لا مفر منها، لكن العادات السيئة يمكن أن تسرع من هذا التدهور وتقتل بطاريتك في وقت أقرب، ولتجنب ذلك، يجب عليك القيام بتفريغ الشحن للهاتف للنهاية ومن ثم إعادة شحن هاتفك قبل أن يفصل شحن، فأنت لا تريد تشغيله بنسبة 0٪ طوال الوقت، ولكن اجعله يفصل نهائيا بعض المرات وستحافظ على صحة البطارية لأطول فترة ممكنة.

4. عدد كبير جدًا من صور السيلفي تحت الماء

لا يوجد شيء اسمه أداة "مقاومة للماء" حقًا، وعلى الرغم من ذلك، قد تكون بعض الأجهزة أكثر مقاومة للماء من غيرها، ولكن هناك دائمًا فرصة أن تجد المياه طريقها إلى الداخل، وكلما زاد تعريض جهازك للماء، زادت مقاومته.

5. عدم ممارسة الأمان الجيد

قد تبدو تصحيحات "الأمان" التي تظهر على هاتفك مملة وغير عاجلة، ولكنها يمكن أن تحمي جهازك من البرامج الضارة وغيرها من المشكلات الخطيرة، لذلك لا تؤجلها، وتأكد من تحديث تطبيقاتك أيضًا، حيث ستحتوي غالبًا على إصلاحات أخطاء مماثلة وتحديثات أمان تحافظ على سلامتك.

عليك أن تلتزم بمتجر التطبيقات الرسمي أو واجهة متجر Google Play على هاتفك، وأيضًا كن حذرًا من التطبيقات المزيفة في تلك المتاجر، فغالبًا ما تكون هذه التطبيقات مليئة بالبرامج الإعلانية المصممة لتقليد الخدمات الشائعة التي يستخدمها الجميع أو الرسائل النصية القصيرة الخادعة المتميزة في شكل أدوات مساعدة غير ضارة تقوم بفواتيرك مقابل الخدمات التي لم تشترك فيها مطلقًا.