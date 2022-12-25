الفرق بين إصلاح الهاتف من مركز الخدمة أو أي محل إصلاح هواتف نقالة قريب

إن زيارة ورشة إصلاح محلية أرخص بكثير من زيارة مركز الخدمة الرسمي، وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعارض ذلك، فمن الضروري والمفيد أن تعرف ما الذي تحصل عليه قبل الموافقة على إصلاح هاتفك الذكي التالف من أي محل إصلاح محلي (غير مصرح به) بالقرب منك.



وبحسب موقع carlcare فالحقيقة هي أن بعض محلات تصليح الهواتف المحمولة المحلية قد تقدم خدمات إصلاح رخيصة على حساب جودة الإصلاح، لكنها في النهاية ليست تجربة ممتعة، كمزود رسمي لخدمة إصلاح الهواتف مع ما يقرب من عقد من الخبرة في الإصلاح، أعاد العديد من الأشخاص هواتفهم إلينا بعد أن وقعوا ضحية خدمة إصلاح سيئة في ورشة إصلاح محلية، وبعد ذلك، أسوأ شيء - وما أحزننا - هو أنهم اضطروا لدفع المزيد من المال لإصلاح أخطاء الفني عديم الخبرة في ورشة الإصلاح المحلية.



لذا، هل يجب أن تقع في نفس الضحية أم تفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة؟ فيما يلي بعض الأسباب التي يُنصح بها لإصلاح هاتفك الذكي فقط من مزود الخدمة وليس من أي متجر إصلاح هواتف غير مصرح به.



هل يجب علي إصلاح هاتفي من مركز الخدمة أو أي محل إصلاح هواتف نقالة قريب؟

عندما يتعلق الأمر بالعثور على ورشة لإصلاح الهواتف، يمكن للمرء أن يجادل بأن زيارة ورشة إصلاح محلية أرخص بكثير من زيارة مركز الخدمة الرسمي. وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نعارض ذلك، فمن الضروري والمفيد أن تعرف ما الذي تحصل عليه قبل الموافقة على إصلاح هاتفك الذكي التالف من أي محل إصلاح محلي (غير مصرح به) بالقرب منك.

الحقيقة هي أن بعض محلات تصليح الهواتف المحمولة المحلية قد تقدم خدمات إصلاح رخيصة على حساب جودة الإصلاح، لكنها في النهاية ليست تجربة ممتعة، كمزود رسمي لخدمة إصلاح الهواتف مع ما يقرب من عقد من الخبرة في الإصلاح، أعاد العديد من الأشخاص هواتفهم إلينا بعد أن وقعوا ضحية خدمة إصلاح سيئة في ورشة إصلاح محلية.

بعد ذلك، أسوأ شيء - وما أحزننا - هو أنهم اضطروا لدفع المزيد من المال لإصلاح أخطاء الفني عديم الخبرة في ورشة الإصلاح المحلية.



لذا، هل يجب أن تقع في نفس الضحية أم تفعل الأشياء بالطريقة الصحيحة؟ فيما يلي بعض الأسباب التي يُنصح بها لإصلاح هاتفك الذكي فقط من مزود الخدمة وليس من أي متجر إصلاح هواتف غير مصرح به.



لماذا يجب علينا إصلاح هواتفنا من مركز الخدمة الرسمي؟

ربما سمعت الكثير من الناس يقولون: "إصلاح هاتفك الذكي في مركز الخدمة الرسمي مكلف للغاية". نعم هذا صحيح. ولكن هل سمعت أيضًا عن الفوائد التي تستمتع بها منها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فإليك الأسباب التي تجعلك تقوم بإصلاح هاتفك من مركز الخدمة الرسمي.

1. استمتع بضمانك

بالإضافة إلى الدفع مقابل خدمة إصلاح الهاتف، فإن مركز الخدمة الرسمي هو المكان الوحيد الذي يمكنك فيه الاستمتاع بخدمات الإصلاح المجانية إذا كان هاتفك لا يزال تحت الضمان، وكالعادة، تأتي الهواتف الجديدة مزودة بعرض ضمان لمدة عام واحد على الأقل من الطرف الأول، ومع ذلك، يمكنك الاستمتاع بخدمات الإصلاح المجانية للأضرار غير الاصطناعية من مراكز الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة المصنعة لهاتفك.



لماذا تدفع مقابل الأضرار الطبيعية إذا لم تسببها؟ من الأفضل لك الاستمتاع بخدمات الإصلاح المجانية في مركز الخدمة الرسمي بدلاً من الدفع مقابلها في ورشة إصلاح محلية، ومع ذلك، لن تحصل على هذا الامتياز في أي محل إصلاح محلي بالقرب منك.

لذلك، إذا تعرض هاتفك للتلف بشكل طبيعي أثناء فترة الضمان، فقد تحصل على خدمات إصلاح مجانية فقط من متجر إصلاح الأجهزة المحمولة المرخص له من قبل الشركة المصنعة لهاتفك، ولحسن الحظ، إذا كنت تستخدم هاتف TECNO أو Infinix أو itel ولا يزال تحت الضمان (بما في ذلك الضمان الممتد)، فيمكنك الاستمتاع بخدمات الإصلاح المجانية للأضرار غير العرضية من أي مركز خدمة Carlcare بالقرب منك.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بخصومات على خدمات الإصلاح خارج الضمان في بعض الأحيان.

2. جودة إصلاح الهاتف

الضمان هو مجرد جزء من الخدمات ذات القيمة المضافة "الطبيعية" التي تتمتع بها لفترة محدودة بعد شراء هاتف جديد، فماذا عن جودة الإصلاح؟ في ورشة إصلاح الهواتف الرسمية، ويمكنك أن تطمئن إلى أن هاتفك في اليد اليمنى وليس في مكان ما قد يتضرر فيه أكثر أو ربما يصبح غير صالح للعمل مدى الحياة.



يتطلب إصلاح الهواتف الذكية الحديثة تقنيًا ماهرًا وذو خبرة بالأدوات الموصى بها، وحتى مع ذلك، يحتاج الفني إلى أن يكون على دراية جيدة بإصلاح الهواتف الذكية من علامتك التجارية لأن الهواتف الذكية المختلفة تحتاج إلى خطوات إصلاح مختلفة.

قد تحصل فقط على جودة إصلاح جيدة من ورشة الإصلاح الرسمية، والسبب هو أنهم دربوا معظم الفنيين المحليين لإصلاح الهواتف الذكية بشكل عام وليس الهواتف من علامات تجارية محددة وبالتالي قد يواجهون مشاكل مع الطرز الجديدة والعلامات التجارية للهواتف الأخرى.



إن لم يكن لأي شيء، فإن أحد الأسباب التي تجعلك تقوم بإصلاح هاتفك فقط من مركز الإصلاح الرسمي هو خدمة الإصلاح عالية الجودة التي تحصل عليها، على عكس العديد من ورش إصلاح الهواتف المحلية، حيث يمكنك الحصول على فني متمرس وموثوق وجدير بالثقة في مركز الإصلاح الرسمي وبهذا، يمكنك أن تطمئن إلى استعادة هاتفك على أنه جديد - لا تفكر في أن شخصًا ما قد كسر أو قام بتبديل أجزاء أخرى من هاتفك أثناء إصلاحه.



وعلى الرغم من وجود بعض محلات الإصلاح المحلية ذات الخبرة والجديرة بالثقة والموثوقية هناك، فإن النسبة المئوية للمحلات السيئة تكفي فقط للاستنتاج وتقديم النصح لك بعدم إصلاح هاتفك المكسور في ورشة إصلاح محلية على الإطلاق. في هذه الأثناء، نظرًا لأنه لا يمكنك معرفة ما إذا كان أحدهم جيدًا أم سيئًا، فمن الأفضل لك زيارة مركز الخدمة الرسمي، حيث يمكنك تحميلهم المسؤولية إذا حدث خطأ ما بعد إصلاح هاتفك.

3. قطع الغيار الأصلية

بقدر ما يتعلق الأمر، تحدد جودة قطع الغيار التي يستخدمها الفني مدى جودة أو سوء حالة هاتفك بعد إصلاحه، وإذا استخدم المصلح جزءًا بديلًا رديئًا / رخيصًا لإصلاح هاتفك، على سبيل المثال، فسيؤثر ذلك على تجربة المستخدم بشكل خطير.



لقد أصبحت شاشات الهاتف أفضل وأكثر تعقيدًا على مر السنين، نظرًا لأن الدقة والسطوع ونوع اللوحة وتمثيل الألوان والمزيد يؤثر على ما تراه على الشاشة. وبالتالي، إذا لم يقم الفني بإصلاح هاتفك بشاشة أصلية، فلن تحب هاتفك بعد ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعلك تقوم بإصلاح هاتفك الذكي فقط في مركز الخدمة المعتمد ، وليس أي محل لإصلاح الهواتف بالقرب منك.

ربما يكون السبب الرئيسي وراء إصلاح هاتفك بسعر أرخص في متجر إصلاح غير مصرح به هو أن معظمهم لا يستخدمون قطع غيار أصلية، إنهم يفضلون الحصول على قطع غيارهم من مصادر غير معروفة، في المقابل يمكنك الحصول على قطع غيار أصلية تتناسب تمامًا مع طراز هاتفك من مركز الإصلاح الرسمي.

4. ضمان موثوق

يعد الضمان الموثوق بعد انتهاء الخدمة سببًا آخر يجب عليك إصلاحه فقط من مركز خدمة الإصلاح المعتمد لعلامتك التجارية، إلى جانب خدمة الضمان الأولي "للطرف الأول"، سيقدم لك مزود الخدمة الرسمي ضمانًا محدودًا بعد إصلاح الهواتف الذكية، مع ذلك، لن تحتاج إلى إجراء مدفوعات متكررة إذا عادت المشكلة نفسها إلى الظهور خلال الإطار الزمني المحدد.



على سبيل المثال، ستحصل على ضمان يصل من 30 إلى 90 يومًا بعد استبدال هاتف Infinix أو TECNO أو itel في Carlcare. إذا أساءت الشاشة التصرف خلال فترة الضمان ، فسنصلحها مرة أخرى مجانًا.

5. دعم العملاء الرائع

ربما يكون الشيء الأكثر إزعاجًا الذي واجهته من متجر إصلاح محلي هو طريقة دعم العملاء، وفي هذه الأثناء، يكون الموظفون في مراكز الخدمة الرسمية على استعداد دائمًا للاستماع إلى شكواك، وإيجاد حلول لها، وحتى تقديم المشورة لك بشأن أشياء معينة.