حكمت المحكمة.. رفض استئناف برشلونة وتأييد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات

أعلنت المحكمة الرياضية، الأربعاء، رفض استئناف نادي برشلونة الإسباني المتعلق بعقوبة إيقاف لاعبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إيقاف روبرت ليفاندوفسكي 3 مباريات بعد طرده أمام أوساسونا وازدراء جيل مانزانو حكم المباراة.

محكمة المنازعات بالعاصمة الإسبانية مدريد كانت قد علقت عقوبة الإيقاف مؤكدًا، ليشارك ليفاندوفسكي مطلع الأسبوع مع برشلونة أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا.

ورفضت المحكمة الرياضية استئناف برشلونة، مؤيدة عقوبة إيقاف روبرت ليفاندوفسكي لمدة 3 مباريات.

وبحسب صحيفة “موندو ديبرتيفو” فأن العقوبة مُقسمة لقسمين، حيث تم إيقافه لمباراة مقابل طرده ببطاقتين صفراوتين أمام أوساسونا، ومباراتين بسبب إيماءة اعتبرها جيل مانزانو حكم المباراة ازدراء له في التقرير الذي كتبه.

وأشارت الصحيفة بأن ليفاندوفسكي لن يشارك أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد في الدوري الإسباني، ما لم يستأنف برشلونة مرة أخرى أمام محكمة النزاعات بطلب تعليق الإيقاف.

ولن يكون ليفاندوفسكي قادرًا على اللعب ضد أتلتيكو مدريد الأحد المقبل وخيتافي في 21 أو 22 يناير وجيرونا في 28 أو 29 يناير في الدوري الإسباني.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد قررت رسميًا في السادس عشر من نوفمبر الماضي، إيقاف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ثلاث مباريات في الدوري الإسباني، بعد أن أظهر اللاعب "عدم احترام" للحكم، على أن العقوبة حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.

وطُرد المهاجم البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في الثامن من نوفمبر الماضي، حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنّها إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له الأربعاء إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره "موقف ازدراء أو عدم احترام" تجاه الحكم.