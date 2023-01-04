الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد وصول أكبر مكتبة عائمة لبورسعيد.. كم يبلغ عدد الكتب بـ«لوجوس هوب»؟

لوجوس هوب
"لوجوس هوب"

على أنغام السمسمية ورقصات فرق الفنون الشعبية التي تعبر عن تراث بورسعيد رست سفينة "لوجوس هوب logos hope" أكبر مكتبة عائمة في العالم، اليوم الأربعاء، في ميناء غرب بورسعيد بالرصيف السياحي وسط استقبال حافل واهتمام بالغ من الجماهير.

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الاستعدادات النهائية لاستقبال المكتبة العائمة "لوجوس هوب" بميناء بورسعيد، رافقه المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة.

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كم يبلغ عدد الكتب في "لوجوس هوب"؟

تحمل "لوجوس هوب" على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية؛ وتفتح السفينة معرضها للزائرين من مختلف الأعمار إلا من سن 13 إلى 65 عامًا فهو بمقابل رسم رمزي لزيارة السفينة قدره 5 جنيهات أما الأطفال أقل من 13 عامًا وقادرون باختلاف فيمكنهم الدخول بشكل مجاني والاستمتاع يوميًا طوال فترة تواجد السفينة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يقفون‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

مواعيد استقبال الجمهور 

ومن المقرر أن تفتتح السفينة معرضها العائم لآلاف الزوار يوميًّا من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وذلك بدءاً من غدًا الخميس الموافق 5 يناير حتى 23 يناير 2023.

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عدد زوار «لوجوس هوب» حول العالم

ويتم استقبال الزائرين بعرض فيلم قصير لهم عن تاريخ السفينة وزيارتها لأهم موانئ العالم، بالإضافة إلى عروض تفاعلية لتعريف الجمهور بها كما زارت السفينة أكثر من 480 ميناء داخل 150 دولة كما استقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها خلال 13 عامًا، وترفع السفينة شعار "تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل" في كل ميناء تزوره.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

يذكر أن طول سفينة الكتب العائمة يبلغ 132 مترًا.

فرق الفنون الشعبية لوجوس هوب Logos Hope ميناء غرب بورسعيد اللواء عادل الغضبان الكتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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