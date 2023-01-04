الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تجنبُا للإفلاس.. المستشفيات الألمانية تُطالب الحكومة بتمويل إضافي للقطاع الطبي

ألمانيا
ألمانيا

رصد تقرير لقناة “إن تي في” الألمانية، اليوم الأربعاء، مطالبات المستشفيات من الحكومة لتوفير تمويل إضافي لدعم القطاع الطبي، تجنبًا لإعلان إفلاسها قريبًا.

وأوضح التقرير نقلا عن نقابة المستشفيات الألمانية، أن 6% من المستشفيات تعتبر وضعها المالي جيدًا، و20% منها تتوقع تحقيق نتائج إيجابية هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن خطاب نقابة ماربورغ لكبار الأطباء VlK، الموجه لوزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، الذي يفيد بأن العديد من المستشفيات معرضة لخطر التخلف عن سداد مستحقاتها في الوقت المطلوب، نتيجة ارتفاع تكاليف العلاج، ونقص الموظفين، وانخفاض عدد المرضى نتيجة لذلك.

كما تخشي النقابة أن تصبح المعضلات التي يعاني منها القطاع الصحي، أمرا ثانويا بالنسبة للحكومة، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة الألمانية، سابقا، أن الحكومة ستخصص مبالغ كبيرة لدعم المستشفيات، بسبب التضخم، وارتفاع أسعار الطاقة، الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

كما لفتت القناة إلي أن العديد من الأطباء الألمان طالبوا الحكومة الألمانية ووزارة الصحة ببذل الجهود، لدعم القطاع الصحي، وتحقيق استقراره المالي.

المستشفيات الألمانية الحكومة نقابة المستشفيات الألمانية المانيا الافلاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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