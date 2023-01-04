حادث تصادم بين 5 سيارات بنفق الطريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسط تجاة حلوان، قبل قليل، حادث تصادم مروع بين 5 سيارات أسفل النفق، وهرعت قوات الإنقاذ والإسعاف لمكان الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مروري بين عدد كبير من السيارات أسفل نفى الطريق الأوسطي اتجاة حلوان، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة لمعدات إنقاذ وسيارات اسعاف.

وتبيّن وقوع حادث تصادم بين 5 سيارات إحداها نقل، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.