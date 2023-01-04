الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«فريق حجر صحي وراية صفراء».. كواليس استقبال سفينة «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد (فيديو)

الدكتور احمد ابو
الدكتور احمد ابو هاشم

قال الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن هناك ترتيب لصعود فريق الحجر الصحي على السفينة "لوجوس هوب"، مشيرًا إلى أن السفينة ترفع علم أصفر بجانب علم مصر وعلم الدولة المالكة للسفينة، مما يعني عدم خضوع السفينة للحجر الصحي.

وأضاف أنه بمجرد انتهاء إجراءات الحجر الصحي داخل السفينة، يُسمح للمتواجدين علي متن السفينة بالتعامل مع المواطنين والنزول من علي متنها والتجول داخل المدينة بسهولة.

ولفت “أبو هاشم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن هناك إجراءات مكثفة في المديرية للتعامل مع طاقم  السفينة، مؤكدًا أن هناك سيارة إسعاف متواجدة طوال وقت تواجد السفينة بالميناء، للتعامل مع أي أزمات قد تواجه الطاقم أو ضيوف السفينه، مشيرًا  إلى أن هناك غرفة عمليات تتلقي آخر المستجدات اول بأول.

واستقبل ميناء بورسعيد السياحي قبل قليل المكتبة العائمة لوجوس هوب القادمة من بيروت، والتي تحمل على متنها أكبر معرض عائم للكتاب في زيارتها الثانية بعد توقف أكثر من 12 عامًا، علي أن تستمر لمدة 20 يومًا علي رصيف الميناء السياحي لتغادر في 23 من شهر يناير، وذلك قبل أن تستأنف رحلتها إلى ميناء العقبة بالأردن.

وتحمل السفينة 350 سائح يقومون بعمل رحلات سياحية لـ محافظة القاهرة مما يعكس قدرة المنطقة الاقتصادية على استيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها وتأمينها وتقديم الخدمات المطلوبة لها، وما يساعد على جذب المزيد من السفن السياحية بالموانئ المصرية.

تفتح السفينة المكتبة للزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة في الفئات العمرية بين 13 أو 65 عامًا، وذلك مقابل رسم رمزي، ويسمح بدخول الأطفال الذين يقل أعمارهم عن 13 عاما، ويمكن لـ قادرون باختلاف الدخول إلى السفينة بشكل مجاني، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بشكل يومي طوال مدة المعرض.

أكبر مكتبة عائمة في العالم

يذكر أن السفينة يبلغ طولها 132 مترًا، وهي أكبر مكتبة عائمة في العالم، ويصل عدد فريق العمل بها إلى 400 متطوع، يحملون أكثر من 60 جنسية، وتعود ملكيتها للمنظمة الخيرية الألمانية كتب جيدة للجميع، وتحتوي علي أكثر من 50 ألف عنوان، وتتميز بما تضمه من ثروة ثقافية تعمل علي نشر الثقافة في جميع أنحاء العالم.

وزارت السفينة أكثر من 480 ميناء في أكثر من 150 دولة، واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها وذلك خلال 13 عامًا، ولا تزال ترفع شعار تبادل المعارف وتقديم المساعدة والأمل في كل ميناء تزوره.

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وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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