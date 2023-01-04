الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأرقام.. ماذا قدمت مبادرة حياة كريمة لأهالي محافظة سوهاج؟

حياة كريمه
حياة كريمه

استحوذت محافظة سوهاج علي نصيب الأسد من مبادرة حياة كريمه بعد أن أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماته لتنمية الصعيد بشتى قطاعاته المختلفة.

 ونستعرض في نقاط أهم ماتم انجازه في مبادرة حياة كريمة لأهالي محافظة سوهاج :


1- إجمالى عدد المشروعات 3421 مشروع
2- تكلفة المشروعات 42 مليار جنيه
3- عدد المستفيدين 4 مليون مواطن

المشروعات عبارة عن

764 مشروعات صرف صحى
380 محطات مياه
48 مشروع بالشباب والرياضة
30 مجمع زراعي
30 مجمع حكومي
370 طريق 
181 مشروع غاز طبيعى للمنازل
366 مشروع كهرباء
232 مدرسة
4 اسواق حضارية
3 مواقف متطورة
12 نقطة اطفاء
18 مشروع الرى
20 عمارة سكنية
104 تبطين ترع
181 مد شبكة اتصالات

فيما تتزين محافظة سوهاج قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المرتقبة لمحافظة سوهاج حيث من المتوقع افتتاح عدة مشروعات أهمها قرية ام دومة النموذجية التي تم ادراجها في المبادرة الرئاسية حياة كريمه وتم  إنشاء 18 مشروعًا، خدميًا بها ، وبلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالقرية حوالي  100%.

ومن المتوقع أيضا افتتاح مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة والتي تم الإنتهاء منها وفرشها  بتكلفة بلغت  مليار و 178 مليون جنيه، وتضم 47 سرير عناية مركزة و 12غرفة عمليات، بالإضافة الى العديد من الأقسام والتخصصات والتي تعم  إضافة قوية للمشروعات القومية في مجال القطاع الطبي

كذلك ايضا متوقع ان يتم افتتاح محطة معالجة مياه سوهاج الجديدة والتي تعد من أكبر المحطات بالمحافظة.

و تتزين محافظة سوهاج ومدينة سوهاج الجديدة بالأعلام احتفالا بقدوم الزيارة المرتقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تعد الزيارة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد افتتاحه متحف سوهاج ومحور كوبري جرجا.

في سياق آخر، التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك وذلك لعرض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج.

وأشار رئيس مياه سوهاج ان مسئولى الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك فى زيارة لتفقد محطات مياه الشرب السطحية المرشحة ومحطات مياه الشرب الارتوازي  ومحطات رفع الصرف الصحي وذلك لمراجعة تشغيل تلك المرافق ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة مدى توافر الكفاءات الإدارية والفنية والمالية والاقتصادية لدى الشركة والتحقق من التزام الشركة في تنفيذ السياسات التي وضعتها الحكومة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحى. 

كما تم تفقد مراكز خدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين هذا، بالإضافة إلى مراجعة اعمال ادارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن والمشاركة المجتمعية للتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات المنهجية في متابعة شكاوى المواطنين وحلها.

إجمالي عدد المشروعات 2 مليار جنيه تكلفة المشروع حياة كريمه شبكة اتصالات غاز طبيعى عدد المشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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