بتكلفة 60 مليارًا.. مشروعات حياة كريمة بسوهاج لأهالى الصعيد

ما زالت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعمل على إنشاء مشروعات مختلفة لرفع مستوى معيشة أهالي سوهاج فتقوم بتوفير وتحسين العديد من الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي للارتقاء بالحياة في الريف المصري وتغيير البنية التحتية، سواء كانت خدمات صحية أو تعليمية أو خدمات عامة أو مراكز شباب رياضية.

وكلفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة 60 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية قرى محافظات الصعيد خلال 2021/2022، وبلغ نصيب محافظات الصعيد فى المرحلة الأولى للمبادرة نحو 8.5 مليار جنيه حتى مارس، وتستفيد 334 قرية صعيدية بخدمات المبادرة بنسبة 94% من إجمالى قرى المرحلة الأولى البالغ عددها 375 قرية.



ووصلت مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالمبادرة بقرى الصعيد إلى 97.3% و67.6% لشبكات مياه الشرب المُضافة وبلغ عدد الوحدات الصحية التى تم تطويرها وتنفيذها فى الصعيد ضمن المبادرة 90.2%.



وبلغ عدد الفصول والمدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها ضمن المبادرة فى قرى الصعيد نحو 48.8% ونجحت المبادرة فى رصف ورفع كفاءة الطرق بنحو 85.2%.



عملت المبادرة على تطوير أكثر من 12 قطاعًا بالمحافظة مثل الكهرباء في الطرق والكباري، والصحة والتعليم وقطاع البريد وقطاع التمكين الاقتصادي والقطاع الزراعي، لأن المحافظة قبل مساهمة المبادرة تعتبر فقيرة جدًا أما الآن في كل قرية أكثر من مشروع للتنمية.

يأتي ذلك سعيًا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق الهدف الأساسي من تدشينها في عام 2019 وهو التخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالريف المصري.

يأتي ذلك سعيًا من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحقيق الهدف الأساسي من تدشينها في عام 2019 وهو التخفيف عن كاهل المواطن والارتقاء بالريف المصري.