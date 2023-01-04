الإنجاز الأعظم.. 18 مشروعا لمبادرة «حياة كريمة» في قرية أم دومة بسوهاج

قرية فقيرة الخدمات، معدومة المرافق، حياتها تتصف بالبدائية، تنتظر يد التطوير التي حولتها بالفعل من قرية معدومة في صعيد مصر إلى قرية نموذجية ومثالا لغيرها في باقي المحافظات المصرية.

فلم يكن يتوقع أهالي قرية أبو دومة بمحافظة سوهاج أن يحظوا بالتطوير الذي نفذته المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتعمير حياتهم البدائية بل أن يكون لهم النصيب الأكبر لمشروعات عمرانية وتطويرية للبنية التحتية تنعم بها حياتهم.

18 مشروعا تطويريا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية أبو دومة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج بصعيد مصر، التي غيرت وجه الحياة بالقرية.

- قطاع الخدمات الحكومية

لم يضطر الأهالي في قرية أبو دومة الانتقال لمركز طما لإتمام أي معاملات رسمية ليتم إنشاء مجمع خدمات حكومية بلغت نسبة التنفيذ 100% لخدمة أهالى القرية، كما نفذت المبادرة الرئاسية تطوير مكتب بريد أم دومة المطور لخدمات كبار السن وأصحاب المعاشات من الأهالى، وتطوير وحدة مطافئ أم دومة وذلك للسيطرة على الحرائق، تطوير نقطة شرطة أم دومة للاستقرار الأمنى.

- القطاع الصحي

الخدمات الصحية وطب الأسرة، كانت من ضمن خطة الإنجاز التطويري الذي شهدته قرية أبو دومة لتكتمل نسب التنفيذ 100% بإنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية وتطوير شامل للوحدة الصحية بأم دومة لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية علاوة على إنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزواج والسيدات المتزوجات، وإنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة لخدمة الأطفال والأسر.

- قطاع البنية التحتية

وعالجت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعض المشكلات والمعوقات التي كانت تواجه أهالي قرية أم دومة وذلك بمشروع تطوير لوحة توزيع كهرباء أم دومة للحد من أزمة انقطاع الكهرباء، ومشروع توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالقرية وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

- القطاع الزراعي

ولن تغفل المبادرة الرئاسية عن التطوير الذي يشمل المزارعين في قرية أم دومة وذلك بإتمام نسب التنفيذ لـ100% بإنشاء مجمع خدمات زراعية لخدمة المزارعين بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدة البيطرية بالقرية لخدمة المزارعين وتقديم المشورة البيطرية، وتبطين ترعة قنديل بطول 1211 مترا لخدمة المزارعين وتوفير مياه الرى طوال العام.

- القطاع التعليمي

وبنسب تنفيذ 100% كان لقرية أم دومة نصيب لخلق بيئة تعليمية متميزة للطلاب وذلك بتوسعة مجمع أم دومة الابتدائية المشتركة بخدمة التلاميذ بالمرحلة الابتدائية ومنع التكدس، وصيانة مدرسة مجمع أم دومه الابتدائي، ومدرسة أم دومة الإعدادية بنين صيانة جديدة، ومدرسة أم دومة الثانوية المشتركة صيانة جديدة.