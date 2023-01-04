كيف يعود ليفربول من بعيد بعد مواصلة السقوط هذا الموسم؟

تلقى ليفربول هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما سقط خارج ميدانه منذ أيام على يد برينتفورد بثلاثية مقابل هدف.

الريدز تلقى الهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي وباتت آماله شبه مستحيلة في تحقيق لقب البريميرليج.

وابتعد ليفربول عن صدارة ترتيب الدوري بـ 16 نقطة وعن المربع الذهبي بفارق سبع نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كيف يعود ليفربول في الموسم الحالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

الميركاتو الشتوي

على رأس هذه الحلول يأتي دعم الفريق من خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وبالفعل ضم الريدز الهولندي كودي جاكبو مهاجم أيندهوفن.

لكن ضم جاكبو لوحده لن يكن كافيًا لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد الإصابات التي تتوالى على الفريق أسبوعيًا وأخرها الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق.

ويحتاج ليفربول بشدة لتدعيم خط الوسط والدفاع في سوق الانتقالات حيث يفاوض أكثر من أسم في وسط الميدان.

تخطي ريال مدريد

سيكون ليفربول على موعد قوي للغاية أمام ريال مدريد الإسباني في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

الفوز على الريال وتخطي حامل اللقب من هذا الدور، سيعطي الريدز دفعة قوية في بقية البطولة والموسم بشكل عام.

وكان ليفربول خسر اللقب الأوروبي الموسم الماضي بهدف نظيف لحساب النادي الملكي في اللقاء النهائي.

تغيير طريقة اللعب

على كلوب أن يؤمن بأن طريقة اللعب تحتاج لتغيير بعد الإصابات التي تضرب الفريق منذ بداية الموسم لإيجاد حلول لحل مشكلة الوسط والدفاع.

ويلعب كلوب دائمًا بطريقة 4-3-3 دون أن يغيرها وقد تتحل مشاكل الفريق بقلب خطة اللعب.

ويواجه ليفربول نظيره وولفرهامبتون في اللقاء المقبل له بكأس الاتحاد الإنجليزي ثم يصطدم ببرايتون ألبيون وتشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي