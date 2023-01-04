الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل انطلاق مهرجان المسرح العربى فى نسخته الـ13 بالمغرب

جريدة الدستور

تنطلق الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 10 إلى 16 يناير، بمدينة الدار البيضاء بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية، والذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بمشاركة 16 عرضا مسرحيا.

تفاصيل انطلاق مهرجان المسرح العربي في نسخته الـ١٣ بالمغرب

وتنقسم المسرحيات الـ 16 التي تم اختيارها  لمسارين الأول منها يضم أربع مسرحيات هي: "سوبر ماركت" لمديرية المسارح والموسيقى، من تأليف داريو فو، وإخراج أيمن زيدان، من "سوريا"، و"فاصل زمني"، من تأليف وإخراج محمود الزغول، من "الأردن"، و"آي ميديا" لفرقة سليمان البسام، ومن تأليف وإخراج سليمان البسام، من "الكويت"، و"ماذا أفعل هنا بحق الجحيم" لفرقة المطبخ، من تأليف وإخراج كارولين عقاد، من مصر.

وفيما يخص عروض المسار الثاني التي تأتي جاءت تحت عنوان "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - النسخة العاشرة" فيشارك بها (12) عرضا مسرحيا منها: "أنا الملك" لفرقة سالمين للإنتاج، من تأليف توفيق الحكيم، وإعداد رضا ناجي، ومعز حمزة، تونس، و"الجاثوم" لفرقة المسرح الوطني الجزائري، من تأليف وفاء إبراهيم شاوس، وإخراج عبدالقادر عزوز، من الجزائر، و"الروبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية القيروان، من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، من تونس.

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