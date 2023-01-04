الداخلية الأفغانية: قيادة طالبان تبحث عن حل لإعادة فتح الجامعات للنساء

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أن قيادة طالبان، تعمل على إيجاد طرق لإعادة فتح الجامعات للنساء وتسهيل وصولهن للعمل، وذلك بعد أسابيع من حظر السلطات في مرسوم رسمي النساء من الالتحاق بالجامعات والمنظمات غير الحكومية.



يأتي ذلك بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في بيان، يوم الخميس الماضي من "عواقب تهدد الحياة" لجميع النساء، بعد أن منعت قيادة طالبان في مرسوم رسمي النساء في أفغانستان من الالتحاق بالجامعات ومن العمل الإنساني، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني إنه تجرى جهود لإيجاد حل دائم، بموجب الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية، طبقا لوزارة الداخلية.

وذكر عبد النافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "وزير الداخلية أعلن أن قيادة الإمارة الإسلامية ملتزمة برفاهية وازدهار الشعب وتجرى جهود لمعالجة المشكلة".