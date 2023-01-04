الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الأفغانية: قيادة طالبان تبحث عن حل لإعادة فتح الجامعات للنساء

طالبان
طالبان

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية أن قيادة طالبان، تعمل على إيجاد طرق لإعادة فتح الجامعات للنساء وتسهيل وصولهن للعمل، وذلك بعد أسابيع من حظر السلطات في مرسوم رسمي النساء من الالتحاق بالجامعات والمنظمات غير الحكومية.

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تقرير: طالبان تستغل أموال المُساعدات الدولية لخدمة قيادات التنظيم


يأتي ذلك بعد أيام من تحذير الأمم المتحدة في بيان، يوم الخميس الماضي من "عواقب تهدد الحياة" لجميع النساء، بعد أن منعت قيادة طالبان في مرسوم رسمي النساء في أفغانستان من الالتحاق بالجامعات ومن العمل الإنساني، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر القائم بأعمال وزير الداخلية، سراج الدين حقاني إنه تجرى جهود لإيجاد حل دائم، بموجب الشريعة الإسلامية والثقافة الأفغانية، طبقا لوزارة الداخلية.

وذكر عبد النافع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "وزير الداخلية أعلن أن قيادة الإمارة الإسلامية ملتزمة برفاهية وازدهار الشعب وتجرى جهود لمعالجة المشكلة".

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مجلس الأمن: تقييد عمل النساء يخالف التزامات طالبان تجاه حقوق الشعب الأفغانى

 

وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية قيادة طالبان الامم المتحدة المتحدث باسم وزارة الداخلية سراج الدين حقانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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