الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 14 ألف طن بضائع على أرصفة موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 743  شاحنة و72 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 350 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 393 شاحنة و14 سيارة. 
 

 

ويشهد ميناء سفاجا اليوم، مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث الحرية وبوسيدون اكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينتين دليلة والحرية، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و 120 شاحنة بميناء نويبع.

ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سيناء، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1396 راكب بموانئها.
 

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